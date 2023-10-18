Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 18 октября 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Макроном укрепление обороноспособности

Зеленский обсудил с Макроном ПВО и укрепление обороноспособности Украины

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном укрепление обороноспособности и усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказано в Telegram-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, также они обсудили вопросы укрепления дальнобойных и военно-морских возможностей Украины. Также президенты говорили о вопросах обеспечения безопасности черноморского коридора и обсуждение «формулы мира».

Ранее Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Он поблагодарил за них США.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

    ЕЦБ протестирует цифровой евро

    Врач призвал россиян пить вино вместо газировки

    Немецкий спецназ перебросили на Кипр для помощи ЦАХАЛ

    Зеленский обсудил с Макроном укрепление обороноспособности

    В Канаде указали на невозможность выдачи нациста Гунько России

    Глава российского округа задержан за злоупотребления с льготными квартирами

    Назван эффективный способ сохранить отношения на расстоянии

    Российскую «Ангару-НЖ» переместили для окончательной сборки

    Врач показала страшные последствия выдавливания прыщей на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости