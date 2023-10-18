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19:56, 18 октября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с премьер-министром Румынии

Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Чолаку

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку и обсудил развитие новых путей транзита украинской агропродукции. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

Также стороны обсудили укрепление обороноспособности Украины с участием Румынии и вопросы продовольственной безопасности.

Зеленский поблагодарил Чолаку за поддержку со стороны Румынии и предоставление вооружений.

Ранее Зеленский обсудил укрепление обороноспособности и усиление противовоздушной обороны Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также стороны говорили о предоставлении Киеву дополнительных возможностей в военно-морской сфере.

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    Александр Слабиев
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