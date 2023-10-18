Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Чолаку

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку и обсудил развитие новых путей транзита украинской агропродукции. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

Также стороны обсудили укрепление обороноспособности Украины с участием Румынии и вопросы продовольственной безопасности.

Зеленский поблагодарил Чолаку за поддержку со стороны Румынии и предоставление вооружений.

Ранее Зеленский обсудил укрепление обороноспособности и усиление противовоздушной обороны Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также стороны говорили о предоставлении Киеву дополнительных возможностей в военно-морской сфере.