Обнаружена передача симптомов болезни Альцгеймера через бактерии

Brain: кишечные бактерии могут передавать симптомы болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили связь между микробиотой кишечника и болезнью Альцгеймера. Оказалось, что симптомы болезни могут передаваться здоровому молодому организму через кишечные бактерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

У пациентов с болезнью Альцгеймера в образцах фекалий наблюдалось более высокое содержание бактерий, способствующих воспалению, и эти изменения были напрямую связаны с их когнитивным статусом. Эксперименты показали, что при трансплантации фекальной микробиоты людей с признаками деменции у животных снижается производство новых нервных клеток в гиппокампе и наблюдаются нарушения в памяти.

Болезнь Альцгеймера обычно диагностируют во время или после появления выраженных когнитивных симптомов, и на этой стадии заболевание становится невосприимчивым для современных терапевтических подходов. По словам ученых, понимание роли кишечных микробов во время ранней (продромальной) стадии деменции может открыть возможности для разработки новых методов терапии или даже индивидуального лечения.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции — общего термина для обозначения потери памяти и других когнитивных способностей, достаточно серьезных, чтобы значительно снижать уровень жизни. По мере старения населения Земли у каждого третьего человека, рожденного сегодня, может развиться это заболевание. Оно является неизлечимым и вызвано гибелью нейронов, при этом важную роль в патологии играют неправильно свернутые белки бета-амилоиды, формирующие амилоидные бляшки.