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17:45, 19 октября 2023Спорт

Бравшая серебро Олимпиады спортсменка объяснила уход из сборной России

Бравшая серебро ОИ спортсменка Забелинская заявила, что в России ее не ценили

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Велосипедистка Ольга Забелинская объяснила уход из сборной России в команду Узбекистана. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только определенные виды спорта. Все остальные спортсмены — просто серая масса», — заявила атлетка, бравшая серебро Олимпийских игр (ОИ) 2016 года. Спортсменка подчеркнула, что увидела для себя перспективу именно в Узбекистане.

О решении отказаться от выступления за сборную России Забелинская заявила в 2018 году. Она объяснила решение тем, что опасается недопуска на Олимпийские игры 2020 года из-за своего гражданства.

Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в велогонках на шоссе. Спустя четыре года она выиграла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх.

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    Анастасия Борисова
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