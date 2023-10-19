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14:21, 19 октября 2023Среда обитания

Дочь Юдашкина избавилась от квартиры отца в Нью-Йорке

Дочь Юдашкина Галина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке
Галина Юдашкина

Галина Юдашкина. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина продала квартиру в Нью-Йорке, полученную в наследство от отца. О судьбе недвижимости за рубежом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Речь идет о квартире в центре Манхэттена на Пятой авеню, расположенной напротив знаменитого Центрального парка. По словам Юдашкиной, новым владельцем жилья стал местный американец. Стоимость сделки дочь кутюрье предпочла не уточнять, однако призналась, что получила с продажи объекта больше миллиона долларов.

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Юдашкина добавила, что продать недвижимость было сложно. Помимо самой квартиры, ее семье принадлежала крыша здания, из-за чего соседи выступили против смены собственника. «Весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил», — пояснила наследница модельера.

Ранее стало известно, что стендап-комик Данила Поперечный и его жена, блогерша Полина Чистякова, решили приобрести собственное жилье в США. Пара задумалась о покупке квартиры в Лос-Анджелесе в ипотеку.

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    Александра Качан
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