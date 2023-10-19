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14:25, 19 октября 2023Ценности

Дочь Юдашкина отреагировала на слухи о долгах у модного дома отца

Дочь Юдашкина Галина опровергла информацию о долгах у модного дома отца

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина отреагировала на слухи о долгах у дома моды отца. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале журналистки Алены Жигаловой.

Так, бизнесвумен опровергла информацию об аресте счетов фирмы. «Нет никакой компании. Она не работала уже очень много лет. По-моему, около 20 лет. Тут они вспомнили, потому что компания называлась "Валентин Юдашкин", хотя наша компания сейчас по-другому называется, и тут они решили сделать из этого хайп», — пояснила она.

Кроме того, Юдашкина подчеркнула, что если бы счета действительно арестовали, то она не имела бы возможности уехать за границу. При этом она добавила, что после появления слухов о долгах дома моды она летала в Дубай. «У нас и не было никаких проблем», — заявила дочь дизайнера.

В мае счета модного дома Валентина Юдашкина арестовали за многомиллионные долги. Согласно информации, причиной послужили долги на миллионы рублей. Отмечается, что компания не предоставила отчет за 2022 год.

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    Екатерина Ештокина
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