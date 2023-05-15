Счета модного дома Валентина Юдашкина арестовали за многомиллионные долги

Mash: ФНС арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина за долги

Федеральная налоговая служба России (ФНС) арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации, причиной послужили долги на миллионы рублей. Отмечается, что компания не предоставила отчет за весь 2022 год.

Также утверждается, что два года назад на счета ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей. Однако несмотря на это, брендовый магазин, расположенный на Кутузовском проспекте в Москве, все еще работает.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи выявили еще в 2016-м.

Церемония прощания с Юдашкиным состоялась 6 мая в Траурном зале Троекуровского кладбища. Помимо Дмитрия Пескова и Аллы Пугачевой, проститься с модельером также пришли телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, певец Олег Газманов и многие другие.