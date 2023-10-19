Европейские законы вынудили украинских беженцев расставаться с питомцами

Евродепутат Хазекамп заявила о вынужденных бросать питомцев украинских беженцах

Законодательные требования ко въезду в ряд стран Евросоюза (ЕС) вынуждают украинских беженцев выбирать между питомцами и жизнью в Европе, заявила член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Аня Хазекамп. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», депутат призвала смягчить эти требования.

Она напомнила, что после начала российско-украинского конфликта Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд беженцам с домашними животными «на особых условиях».

«За последние несколько месяцев несколько государств-членов восстановили первоначальные условия въезда. Чтобы домашнее животное было ввезено в ЕС, тест на антитела к бешенству должен быть проведен не менее чем через 30 дней после даты вакцинации и не менее чем за три месяца до даты въезда», — говорится в обращении Хазекамп.

Люди (...) не могут спланировать свой отъезд таким образом, чтобы это соответствовало указанному требованию. Украинским беженцам с домашними животными приходится выбирать между отказом от животных или пребыванием в опасной среде. Ради прав человека и благополучия животных крайне важно смягчить требования к въезду для беженцев с домашними животными Аня Хазекамп член Европарламента (ЕП) от Нидерландов

В связи с этим Хазекамп спросила у ЕК, намерена ли она восстановить «особые условия» въезда для украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что власти немецкого города Штутгарта примерно в двух тысячах случаев не нашли способа принудить украинских беженцев оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что Штутгарт признает, что не взыскал почти 2000 штрафов за неправильную парковку или превышение скорости.