ХАМАС признало удары по Израилю из Ливана

ХАМАС взяло ответственность за пуск 30 ракет с юга Ливана по Израилю

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) признало, что наносило удары по территории Израиля из Ливана. Сообщение группировки приводит РИА Новости.

«Аль-Кассам» заявило, что берет ответственность за пуск 30 ракет с юга Ливана по Галилеи, северного района Израиля.

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ливана наносятся ракетные удары, было зафиксировано около двадцати запусков ракет в сторону израильской территории. ЦАХАЛ предпринял ответные удары.

17 октября израильская авиация нанесла удары по ряду объектов движения «Хезболла» в Ливане.