ХАМАС признало удары по Израилю из Ливана
ХАМАС взяло ответственность за пуск 30 ракет с юга Ливана по Израилю
Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) признало, что наносило удары по территории Израиля из Ливана. Сообщение группировки приводит РИА Новости.
«Аль-Кассам» заявило, что берет ответственность за пуск 30 ракет с юга Ливана по Галилеи, северного района Израиля.
19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ливана наносятся ракетные удары, было зафиксировано около двадцати запусков ракет в сторону израильской территории. ЦАХАЛ предпринял ответные удары.
17 октября израильская авиация нанесла удары по ряду объектов движения «Хезболла» в Ливане.