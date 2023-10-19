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18:12, 19 октября 2023Мир

ХАМАС признало удары по Израилю из Ливана

ХАМАС взяло ответственность за пуск 30 ракет с юга Ливана по Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) признало, что наносило удары по территории Израиля из Ливана. Сообщение группировки приводит РИА Новости.

«Аль-Кассам» заявило, что берет ответственность за пуск 30 ракет с юга Ливана по Галилеи, северного района Израиля.

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ливана наносятся ракетные удары, было зафиксировано около двадцати запусков ракет в сторону израильской территории. ЦАХАЛ предпринял ответные удары.

17 октября израильская авиация нанесла удары по ряду объектов движения «Хезболла» в Ливане.

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      Антон Похиляк
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