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17:51, 19 октября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах со стороны Ливана

ЦАХАЛ: зафиксировано около 20 запусков ракет из Ливана в сторону Израиля

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Со стороны Ливана наносятся ракетные удары в сторону Израиля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по источникам огня. Соответствующее заявление опубликовано армейской пресс-службой в Telegram-канале.

«После сообщений о звуках сирен на севере Израиля было зафиксировано около двадцати запусков ракет из Ливана в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль ударил по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. Сообщается, что израильский военный самолет нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности бойцов ЦАХАЛ, проводивших наземную операцию в лагере.

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    Дарья Балацкая
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