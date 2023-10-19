ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах со стороны Ливана

ЦАХАЛ: зафиксировано около 20 запусков ракет из Ливана в сторону Израиля

Со стороны Ливана наносятся ракетные удары в сторону Израиля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по источникам огня. Соответствующее заявление опубликовано армейской пресс-службой в Telegram-канале.

«После сообщений о звуках сирен на севере Израиля было зафиксировано около двадцати запусков ракет из Ливана в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль ударил по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. Сообщается, что израильский военный самолет нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности бойцов ЦАХАЛ, проводивших наземную операцию в лагере.