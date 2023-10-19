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09:03, 19 октября 2023Наука и техника

Apple запланировала выпуск складного iPad

Digitimes: Apple представит складной планшет iPad в 2024-2025 годах

Фото: NYC Russ / Shutterstock / Fotodom

Компания Apple запланировала выпуск первого складного iPad. Об этом сообщает издание Digitimes.

Журналисты медиа изучили цепочки поставок и выяснили, что Apple работает над разработкой планшета со складным экраном. Инсайдеры сообщили, что мелкосерийное производство устройства может начаться в 2024 году. Девайс должны представить в конце 2024 или начале 2025 года.

В материале говорится, что инженеры Apple выбирают, какую конструкцию должен иметь будущий аппарат — единую с гибким дисплеем или состоять из двух половинок. В частности, компания ведет переговоры о поставках компонентов с Samsung Display и LG Display.

Сейчас Apple склоняется к тому, чтобы выпустить iPad, который состоит из одной детали и имеет гибкий экран. Однако специалисты озабочены тем, что на таком дисплее в процессе эксплуатации может появиться заметная складка. В американской корпорации также серьезно относятся к разработке шарнира для планшета. Так, шарнир, используемый для MacBook, имеет очень сложную конструкцию и состоит из 885 деталей.

В январе авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple представит планшет с гибким экраном раньше складного iPhone. Выход нового iPad может состояться в 2024 году.

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    Андрей Ставицкий
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