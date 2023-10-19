В Германии подняли вопрос о поставке Украине систем MARS II

Депутат бундестага Гедехенс поднял вопрос о поставленных Украине РСЗО MARS II

Член бундестага Германии от блока фракций ХДС/ХСС Инго Гедехенс обратился к правительству ФРГ с вопросом о количестве переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом парламентского запроса Гедехенса.

«Какое количество реактивных систем залпового огня MARS II из запасов Бундесвера федеральное правительство выделило в качестве военной помощи Украине (...) и в какие сроки федеральное правительство планирует закупить соответствующую замену?» — говорится в обращении.

15 августа Украина поблагодарила Германию за предоставление Украине MARS II и назвала эти поставки символом дружбы Киева и Берлина.

«Я благодарен за всю помощь, которую Германия оказывает Украине в эти непростые времена. IRIS-T, MARS II, PzH 2000, Leopard — настоящие символы нашей дружбы», — заявлял на тот момент глава Минобороны Украины Алексей Резников по итогам встречи с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером.

В марте бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II (M270 MLRS) дистанционно установили немецкие противотанковые мины АТ2. Уточнялось, что некоторые ракеты удалось перехватить системами противовоздушной обороны (ПВО), но один снаряд раскрыл кассеты и сбросил мины АТ2 на жилой поселок.