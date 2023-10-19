На Украине предъявили обвинение главе Союза левых сил

СБУ предъявила обвинения в поддержке России главе «Союза левых сил» Гольбарбу

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения в поддержке России главе политической партии «Союз левых сил» Максиму Гольбарбу. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным СБУ, обвиняемый публиковал пророссийские сообщения в Telegram- и YouTube-каналах, участвовал в телемостах с российскими журналистами и поддержал начало специальной военно операции (СВО).

Ведомство обвинило Гольбарбу по части 6 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины, а также в оправдании действий Российской армии и прославлении ее военных.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения в коллаборационизме главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Его обвиняют в подписании законов и указов, направленных на проведение выборов республике.

