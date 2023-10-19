Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 19 октября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинение главе Союза левых сил

СБУ предъявила обвинения в поддержке России главе «Союза левых сил» Гольбарбу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения в поддержке России главе политической партии «Союз левых сил» Максиму Гольбарбу. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным СБУ, обвиняемый публиковал пророссийские сообщения в Telegram- и YouTube-каналах, участвовал в телемостах с российскими журналистами и поддержал начало специальной военно операции (СВО).

Ведомство обвинило Гольбарбу по части 6 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины, а также в оправдании действий Российской армии и прославлении ее военных.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения в коллаборационизме главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Его обвиняют в подписании законов и указов, направленных на проведение выборов республике.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?

    Россиянки подрались из-за черной магии и сдали друг друга в полицию

    В Раде произошла перепалка из-за законопроекта о запрете УПЦ

    Машину адвоката звездного хирурга Хайдарова облили кислотой

    Генерал ФСБ высказался о судьбе заложников ХАМАС

    Театр основателя группы «Парк Горького» закрыли после расправы над его близкими

    Вратаря российского клуба дисквалифицировали за нападение на бол-боя

    Павел Дуров опубликовал фото с голым торсом и глубокомысленной подписью

    Путин ввел штрафы за незаконную перевозку электронных сигарет

    Криминальный авторитет вышел из полиции после задержания и поехал в ресторан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости