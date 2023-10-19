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15:44, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Павел Дуров опубликовал фото с голым торсом и глубокомысленной подписью

Основатель Telegram Дуров опубликовал фото с голым торсом

Фото: @durov

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал в своем аккауннте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото с голым торсом. В комментариях многие пользователи восхитились его внешностью.

«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — добавил предприниматель глубокомысленную подпись к снимку. На фото Дуров позирует в воде с обнаженным торсом.

В комментариях ряд пользователей сделал комплимент внешнему виду Дурова. «Мы просили вернуть стену, а не стать стеной», «Опять нейросеть сгенерировала изображение идеального человека», «Что ни пост, то шедевр», «Этот пиво не пьет, сразу видно», «Хватит заставлять мужиков комплексовать», — написали пользователи под постом бизнесмена.

В мае Дуров также публиковал фотографии голого торса и в подписи к ним назвал самодисциплину ключом к богатству и счастью. В комментариях подписчики предпринимателя поиронизировали над снимками и цитатой.

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    Олег Давыдов
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