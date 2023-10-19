Россиянам посоветовали действовать на опережение для защиты средств от инфляции

Инвестор Волкова: для защиты сбережений от инфляции важно понимание рисков

Для защиты сбережений от обесценивания важно вовремя принять меры для их сохранения. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

Она посоветовала действовать на опережение в вопросе защиты средств — «спасать деньги не в момент, когда уже инфляция зашкаливает, а делать это регулярно, планомерно, управляя личными финансами». Для этого важно четко понимать существующие риски, подчеркнула эксперт.

И для тех россиян, которые много путешествуют и планируют покупку зарубежной недвижимости, и для тех, кто живет внутри страны и имеет доход в рублях, главной опасностью становится снижение покупательной способности национальной валюты. Поэтому для сохранения сбережений необходимо подобрать инструменты, которые будут защищать от валютных рисков, сказала Волкова. «Это могут быть акции российских экспортеров, пусть даже купленные в рублях», — добавила она.

Эксперт объяснила, что такие компании будут получать больше выручки на фоне роста курса доллара, а значит, платить акционерам больше дивидендов. Это позволит гражданам компенсировать ослабление рубля, подчеркнула Волкова.

Также инвестор призвала регулярно пополнять валютную корзину. При этом речь идет не только о долларе, приобрести можно и другую иностранную валюту, которая будет понятной и покажется перспективной. Еще одним способом защиты накоплений от инфляции финансовый консультант назвала создание собственного источника дохода в валюте. Она предложила, к примеру, выставлять стоимость своих услуг эквивалентно доллару, что позволит нивелировать курсовые колебания.

«Даже если какие-то из предложенных способов вам кажутся неактуальными, недоступными для вас, то просто управляя деньгами даже в рублях, инвестируя их в разного рода инструменты, которые будут давать доходность более 20 процентов годовых, вы будете отыгрывать потери покупательной способности», — добавила Волкова. Она подчеркнула, что «защита от валютных рисков напрямую зависит от управления финансами и создания собственного пошагового плана».

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин заявил, что хранение наличных дома в нынешней ситуации является самым невыгодным способом сбережений. При официальной инфляции чуть более пяти процентов, рост цен в некоторых категориях может превышать и 20 процентов, поэтому хранить дома наличные стоит только если они понадобятся в течение ближайшего месяца, иначе они обесцениваются, предупредил специалист.

