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12:54, 5 октября 2023Экономика

Россиян предостерегли от хранения денег дома

Финансист Родин: хранение денег дома неэффективно из-за инфляции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Хранение дома наличных в нынешней ситуации является самым невыгодным способом сбережений, рассказал «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

При официальной инфляции чуть более пяти процентов, рост цен в некоторых категориях может превышать и 20 процентов, поэтому хранить дома наличные стоит только если они понадобятся в течение ближайшего месяца, иначе они обесцениваются, предупредил специалист.

В качестве альтернативы эксперт привел использование депозитов со ставками до 13 процентов годовых, гособлигации, выпускаемые Минфином (ОФЗ), которые можно продать в любой момент без потери процентов, а также российский рынок акций, выросший с начала 2023 года на 44 процента. «Чем выше доходность у финансового продукта, тем выше и риски. Можно не только не заработать, но и потерять все вложенные средства», — предостерег Родин инвесторов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» посоветовал иметь часть наличных на руках, помня о таких непредвиденных ситуациях, как отключение электроэнергии, выход из строя банкоматов, поломка терминала в магазине. «На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме. Но каждый определяет сам сумму, исходя из своих потребностей», — поделился специалист.

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    Дмитрий Воронин
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