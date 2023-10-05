Россиянам дали совет насчет хранения денег

Экономист Беляев призвал хранить часть денег в наличных

Некоторую часть наличных денег лучше всего иметь на руках, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О том, какую сумму лучше отложить и для каких целей, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Хранить все деньги в безналичной форме нецелесообразно, так как существуют определенные риски, сообщил экономист. В качестве примеров он привел такие непредвиденные ситуации, как отключение электроэнергии, выход из строя банкоматов, поломку терминала в магазине.

«При чем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме. Но каждый определяет сам сумму, исходя из своих потребностей», — поделился Беляев.

Ранее стало известно, что у россиян впервые за полтора года сократился объем наличных денег. По данным Центробанка, в сентябре показатель стал меньше на 21,6 миллиарда рублей.