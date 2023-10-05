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03:01, 5 октября 2023Экономика

Россиянам дали совет насчет хранения денег

Экономист Беляев призвал хранить часть денег в наличных

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Некоторую часть наличных денег лучше всего иметь на руках, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О том, какую сумму лучше отложить и для каких целей, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Хранить все деньги в безналичной форме нецелесообразно, так как существуют определенные риски, сообщил экономист. В качестве примеров он привел такие непредвиденные ситуации, как отключение электроэнергии, выход из строя банкоматов, поломку терминала в магазине.

«При чем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме. Но каждый определяет сам сумму, исходя из своих потребностей», — поделился Беляев.

Ранее стало известно, что у россиян впервые за полтора года сократился объем наличных денег. По данным Центробанка, в сентябре показатель стал меньше на 21,6 миллиарда рублей.

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    Екатерина Смирная
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