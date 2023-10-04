У россиян впервые за полтора года сократился объем наличных денег

Центробанк сообщил о сокращении объема наличности у россиян впервые за 1,5 года

Объем наличных денег у россиян без учета сезонных факторов в сентябре сократился впервые за полтора года. По данным Центробанка, показатель стал меньше на 21,6 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Российские банки фиксировали приток средств на счета весной 2022 года, что объяснялось резким ростом ключевой ставки. Затем сокращение наличности на 74,5 миллиарда рублей отмечали в январе 2023 года, но такая динамика обычна для начала года.

Позднее россияне только выносили средства из банков. В общей сложности в период с января по август объем наличности увеличился на 1,94 триллиона рублей.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин считает, что изменение тенденции связано с резким повышением ключевой ставки (с 7,5 процента в июле до 13 процентов в сентябре), что повышает доходность вкладов. Остальные факторы, такие как окончание сезона отпусков, тоже оказали влияние, но, по мнению эксперта, не ключевое.

Вместе с тем управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов заметил, что говорить о развороте тенденции рано, хотя сокращение наличности может распространиться и на октябрь-ноябрь, если повышение ставки продолжится.

В начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что приток наличной валюты в российские банки превышает спрос на нее.