Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

Во время ремонта россияне чаще всего готовы экономить на вывозе старой мебели

Многие россияне при ремонте экономят на вывозе старой ненужной мебели и уборке мусора. О том, что часть граждан оказалась готова отказаться от двух услуг ради экономии средств, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе компании приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. 23 процента из них заявили, что могут обойтись без вывоза старой ненужной мебели, а еще 21 процент — без уборки мусора. Помимо этого, 20 процентов респондентов при переделке жилья готовы экономить на рабочей одежде, а по 13 процентов опрошенных ищут способы купить обои или настенное покрытие и потолки подешевле.

Список товаров для ремонта, на которых россияне не готовы экономить, возглавили напольные покрытия и сантехника. Доля тех, кто не согласен искать вариант подешевле, в обоих случаях составила 18 процентов. Помимо этого, 16 процентов респондентов не готовы скупиться при покупке мебели, а еще 14 процентов — при приобретении окон. 17 процентов опрошенных заявили, что в принципе не ищут способы сэкономить при выборе товаров для ремонта.

Что касается суммы, затраченной россиянами, которые делали ремонт в этом году, почти треть респондентов (32 процента) потратила на него от 150 до 200 тысяч рублей. 23 процента опрошенных вложили в него более миллиона рублей, а другие 14 процентов — от 50 до 100 тысяч рублей. При этом реальные затраты на переделку дома не совсем совпали с ожиданиями россиян: 35 процентов из них рассчитывали уложиться в сумму от 100 до 150 тысяч рублей, а 22 процента предполагали отдать за него более миллиона рублей.

В октябре стало известно, что практически каждый пятый россиянин (19 процентов) запланировал обновить мебель и декор в своей квартире до конца 2023 года.