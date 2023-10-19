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10:10, 20 октября 2023Среда обитания

Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

Во время ремонта россияне чаще всего готовы экономить на вывозе старой мебели

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Многие россияне при ремонте экономят на вывозе старой ненужной мебели и уборке мусора. О том, что часть граждан оказалась готова отказаться от двух услуг ради экономии средств, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе компании приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. 23 процента из них заявили, что могут обойтись без вывоза старой ненужной мебели, а еще 21 процент — без уборки мусора. Помимо этого, 20 процентов респондентов при переделке жилья готовы экономить на рабочей одежде, а по 13 процентов опрошенных ищут способы купить обои или настенное покрытие и потолки подешевле.

Список товаров для ремонта, на которых россияне не готовы экономить, возглавили напольные покрытия и сантехника. Доля тех, кто не согласен искать вариант подешевле, в обоих случаях составила 18 процентов. Помимо этого, 16 процентов респондентов не готовы скупиться при покупке мебели, а еще 14 процентов — при приобретении окон. 17 процентов опрошенных заявили, что в принципе не ищут способы сэкономить при выборе товаров для ремонта.

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Что касается суммы, затраченной россиянами, которые делали ремонт в этом году, почти треть респондентов (32 процента) потратила на него от 150 до 200 тысяч рублей. 23 процента опрошенных вложили в него более миллиона рублей, а другие 14 процентов — от 50 до 100 тысяч рублей. При этом реальные затраты на переделку дома не совсем совпали с ожиданиями россиян: 35 процентов из них рассчитывали уложиться в сумму от 100 до 150 тысяч рублей, а 22 процента предполагали отдать за него более миллиона рублей.

В октябре стало известно, что практически каждый пятый россиянин (19 процентов) запланировал обновить мебель и декор в своей квартире до конца 2023 года.

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      Полина Кислицына
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