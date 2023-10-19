Россияне признались в мечтах об увольнении начальника

RENI: поведение начальства провоцирует у россиян выгорание и бессонницу

Россияне признались в том, что плохие отношения в коллективе вызвают у них бессонницу, тревогу и выгорание. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного аналитиками Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и центра «Зарплаты.ру». С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Чаще всего в своем плохом состоянии сотрудники винят «токсичных» начальников отдела (39 процентов) и генеральных директоров (20 процентов). Из-за агрессивного поведения руководства россияне испытывают следующие психоэмоциональные проблемы: выгорание (51 процент), тревожное расстройство (32 процента), бессонницу (28 процентов). Также сотрудники уверены, что из-за стресса у них ухудшилось состояние волос и ногтей (19 процентов), появился лишний вес (18 процентов) и аллергическая сыпь на коже (12 процентов).

Больше половины (54 процента) работников уверены, что после увольнения начальника начнут чувствовать себя лучше. При этом 35 процентов с плохим отношением руководителей примирили бы частые премии. Четверть (26 процентов) россиян уверены, что им достаточно получить управленческие полномочия, чтобы влиять на рабочие процессы. Также 15 процентов считают, что проблемы бы решились наймом корпоративного психолога и покупкой ДМС всем сотрудникам (семь процентов).

Чаще всего с агрессией сталкиваются менеджеры по продажам (52 процента), работники бухгалтерий (29 процентов), сотрудники ресторанов и фаст-фудов (28 процентов). Также «токсичными» оказались сферы ретейла (27 процента) и журналистики (25 процентов). Реже всего с нездоровыми отношениями сталкиваются IT-специалисты (два процента).

Большинство россиян (84 процента) терпели бы грубое отношение за существенное повышение зарплаты. Каждого третьего (32 процента) удовлетворила бы прибавка к окладу от 20 до 50 тысяч рублей. Четверть опрошенных (26 процентов) готовы довольствоваться суммой от 10 до 20 тысяч рублей. Шесть процентов хотели бы ежемесячную прибавку не менее ста тысяч рублей.

В опросе приняли участие 2,3 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в сентябре 2023 года.

Ранее аналитики Группы «Ренессанс страхование» и центра «Зарплаты.ру» выяснили, что почти треть (29 процентов) россиян готовы терпеть абьюз на работе со стороны начальства ради повышения в должности. Около четверти сотрудников в связи с таким отношением хотели бы перейти на частично удаоенную работу.