Россияне заявили о готовности терпеть лишения на работе ради денег

RENI: треть россиян готовы терпеть абьюз на работе ради карьерного повышения

Почти треть (29 процентов) россиян готовы терпеть абьюз на работе со стороны начальства ради повышения в должности. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного аналитиками Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и центра «Зарплаты.ру». С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился при помощи онлайн-анкетирования в июле 2023 года. В нем приняли участие 2 330 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Около четверти (24 процента) опрошенных заявили, что им помог бы пережить неблагоприятную в офисе атмосферу переход на частичную удаленную работу. Еще 20 процентов респондентов обрадовались бы увольнению токсичного коллеги.

К наиболее ярким проявлениям нездоровых отношений на работе сотрудники российских компаний отнесли принуждение к выполнению задач за других коллег (такой ответ дали 47 процентов респондентов), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25 процентов) и подталкивание к сомнениям в собственной профпригодности (21 процент). Вышеуказанные причины приводят к ухудшению состояния здоровья 63 процентов опрошенных.

Несмотря на это, россияне в целом готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Точка невозврата для каждого четвертого (для 27 процентов) наступает, когда у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы. Конец терпению для 13 процентов настанет с приходом осознания невозможности исправить деловые отношения в лучшую сторону. Еще 11 процентов заявили, что напишут заявление на увольнение в случае отказа начальства в повышении зарплаты. В топ-5 причин сменить место работы у россиян также вошли резкое увеличение объема задач (десять процентов) и сохранение рабочего места за токсичным коллегой (восемь процентов).

В середине июля аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» представили результаты опроса, согласно которым зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самый высокий уровень финансовых пожеланий озвучили жители Тюменской области — они хотели бы получать оклад в размере 221 тысячи рублей. В лидерах по этому показателю также оказались россияне из Москвы и Московской области (193 тысячи рублей), а также из Башкортостана (170 тысяч).