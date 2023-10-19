Самойлова лишилась бренда косметики с многомиллионной выручкой

Предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова лишилась своего бренда косметики Sammy Beauty с многомиллионной выручкой. Соответствующая информация опубликовала на сайте Rusprofile.

Согласно размещенной информации, 16 октября блогерша вышла из состава учредителей компании ООО «Бьюти инновации». Теперь маркой руководит предпринимательница Марина Назарова, которая, в свою очередь, известна по продвижению косметики рэпера Егора Крида и других знаменитостей.

Несмотря на выход из компании, инфлюэнсерша все еще продолжает рекламировать в соцсетях средства Sammy Beauty.

Ранее сообщалось, что Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей. Из опубликованного отчета стало известно, что выручка Sammy Beauty в 2022 году составила 921 миллион рублей.