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12:32, 19 октября 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самые модные платья на холодную погоду

Стилист Павловская посоветовала избегать облегающих платьев в холодную погоду

Фото: @stankaitisphotography

Стилист Александра Павловская перечислила россиянкам самые модные платья на холодную погоду. Соответствующий материал публикует Metro.

В первую очередь специалистка уточнила, что с сапогами сочетается любое платье из плотного материала, которое перекрывает их по длине. «Важно учитывать при подборе трикотажных моделей: они являются супертрендовыми, но только если выбраны в современном исполнении — очень плотной вязки», — заявила стилистка.

Помимо этого, Павловская посоветовала избегать несовременных облегающих платьев-футляров и бандажных изделий. «Классики в мире моды не существует в принципе, актуальный крой изделий меняется постоянно. Если вами была очень любима подобная модель платьев, выберите просто более современный его аналог — прямое ниспадающее минималистичное, ни в коем случае не облегающее тело», — подчеркнула собеседница издания.

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В заключение женщина напомнила, что образ на основе сочетания платья и сапог лучше выбирать в популярных сером и красном оттенках. «Классно может смотреться платье, приталенное ремнем, — это очень стильный актуальный ход. Но не забывайте, что такое решение подходит не всем: если у вас есть даже незначительный объем в зоне живота, при выделении талии ремнем вы его визуально подчеркнете и рискуете выглядеть глубоко беременной», — предупредила Павловская.

Ранее в октябре россиянам назвали устаревшие модели джинсов. По словам стилистки Ольги Ульяновой, актуальность утратили скинни, поскольку они подчеркивают недостатки фигуры.

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    Екатерина Ештокина
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