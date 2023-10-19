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16:50, 19 октября 2023Россия

В России трехлетняя девочка с опухолью мозга 12 часов ждала реанимобиль

161.ru: в Ростовской области девочка с опухолью мозга 12 часов ждала реанимобиль

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

В Ростовской области трехлетняя девочка с опухолью головного мозга 12 часов ждала реанимобиль. Об этом сообщила мать россиянки порталу 161.ru.

Женщина пояснила, что медики признали ее ребенка неизлечимо больным. 14 октября малышке стало хуже, ее вырвало. Девочку привезли в Кагальницкую центральную районную больницу (ЦРБ), где выяснилось, что часть рвотных масс попала в легкие, началась аспирационная пневмония.

Врачи предложили перевезти дошкольницу в областную детскую клинику с помощью авиации. Ее представители отказались забирать юную пациентку и предложили коллегам консультации.

По словам матери, в Кагальницкой ЦРБ при этом не было ни реаниматолога, ни аппарата ИВЛ, необходимого ребенку. После подключения к ситуации журналистов реанимобиль все же прислали и дошкольницу доставили в Ростов-на-Дону. Ждать машину девочке пришлось в общей сложности 12 часов.

Однако спасти малышку не удалось.

Ранее сообщалось, что в Уфу на вертолете доставили девочку, избитую на уроке одноклассниками. Сотрудники городской прокуратуры начали проводить проверку.

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    Анна Щербакова
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