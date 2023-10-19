Врач раскрыла россиянам способы предотвратить появление морщин на шее

Врач-косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способы, которые помогают предупредить появление морщин на шее. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалистки, предотвратить складки на шее можно с помощью фейсбилдинга. Помимо этого, она призвала не склоняться во время использования смартфона. «Когда мы опускаем голову вниз, тычимся в телефон, у нас автоматически появляются кольца Венеры. Недопущение этих действий ведет к хорошему результату», — пояснила она.

В случае, если заломы в упомянутой области уже сформировались, убрать их самостоятельно нельзя, подчеркнула собеседница издания. По этой причине Егорова посоветовала посетить косметолога для решения проблемы.

В заключение медик порекомендовала не забывать про постоянное увлажнение данной зоны и использовать солнцезащитные средства.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко показала морщины со словами «придется подшить лоб». 33-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала лицо крупным планом, стирая косметические средства с помощью ватного диска.

