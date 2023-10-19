Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 19 октября 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам способы предотвратить появление морщин на шее

Фото: Marina Demeshko / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способы, которые помогают предупредить появление морщин на шее. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалистки, предотвратить складки на шее можно с помощью фейсбилдинга. Помимо этого, она призвала не склоняться во время использования смартфона. «Когда мы опускаем голову вниз, тычимся в телефон, у нас автоматически появляются кольца Венеры. Недопущение этих действий ведет к хорошему результату», — пояснила она.

В случае, если заломы в упомянутой области уже сформировались, убрать их самостоятельно нельзя, подчеркнула собеседница издания. По этой причине Егорова посоветовала посетить косметолога для решения проблемы.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

В заключение медик порекомендовала не забывать про постоянное увлажнение данной зоны и использовать солнцезащитные средства.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко показала морщины со словами «придется подшить лоб». 33-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала лицо крупным планом, стирая косметические средства с помощью ватного диска.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Названо мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО

      В НАТО сообщили об усилении патрулирования Балтики после диверсий

      Оригинальное предложение руки и сердца в московском метро попало на видео

      Зеленский ввел в действие решение о защите объектов инфраструктуры

      Врач раскрыла россиянам способы предотвратить появление морщин на шее

      В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS

      В России обнаружилась нехватка поваров

      Немов рассказал об общении с украинскими спортсменами

      В Москве россиянка избила в магазине беженку из Африки из-за замечания о фруктах

      Россиянин устроил поножовщину в магазине и попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости