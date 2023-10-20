Адвокат Бензема раскритиковал игрока за поддержку постов Нурмагомедова

Адвокат Бензема Вижье назвал неуместной поддержку игроком постов Нурмагомедова

Хьюг Видже, адвокат нападающего сборной Франции и саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема, раскритиковал игрока за поддержку постов в социальных сетях российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Слова специалиста приводит RMC Sport.

«Я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос — узнать, связан ли Бензема с "Братьями-мусульманами" (организация признана террористической и запрещена в России). Вы понимаете?» — заявил Вижье.

18 октября Нурмагомедов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) осудил удар по палестинской больнице. «Бомбить больницу, полную детей и беженцев, — не путь к миру», — заявил он, назвав произошедшее геноцидом. Ранее россиянин критиковал публикацию во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда.

Позднее 18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Футболист выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцести X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей сектора Газа.