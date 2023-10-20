Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таавун
Сегодня
18:00 (Мск)
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия - Про лига|10-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Халидж
Саудовская Аравия - Про лига|10-й тур
09:44, 20 октября 2023Спорт

Адвокат Бензема раскритиковал игрока за поддержку постов Нурмагомедова

Адвокат Бензема Вижье назвал неуместной поддержку игроком постов Нурмагомедова
Карим Бензем

Карим Бензем. Фото: Reuters

Хьюг Видже, адвокат нападающего сборной Франции и саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема, раскритиковал игрока за поддержку постов в социальных сетях российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Слова специалиста приводит RMC Sport.

«Я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос — узнать, связан ли Бензема с "Братьями-мусульманами" (организация признана террористической и запрещена в России). Вы понимаете?» — заявил Вижье.

18 октября Нурмагомедов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) осудил удар по палестинской больнице. «Бомбить больницу, полную детей и беженцев, — не путь к миру», — заявил он, назвав произошедшее геноцидом. Ранее россиянин критиковал публикацию во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда.

Позднее 18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Футболист выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцести X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей сектора Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв на ядерном полигоне в Неваде назвали сигналом России

      В Совфед поступил закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

      Поддержавшая Палестину Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

      Многодетная россиянка напилась и пыталась задушить четырехлетнего сына

      В США оценили шансы Украины победить в конфликте

      На Украине потребовали ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах

      Минобороны рассказало о перевооружении на стратегические «Авангарды»

      Объяснена разница в реакции мужчин и женщин на стресс

      Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

      В ДНР заявили об использовании ВСУ химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости