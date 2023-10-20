Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таавун
Сегодня
18:00 (Мск)
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия - Про лига|10-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Халидж
Саудовская Аравия - Про лига|10-й тур
09:15, 20 октября 2023Спорт

Российского голкипера признали первой звездой матча в НХЛ

Голкипера Бобровского признали первой звездой матча «Флориды» и «Торонто» в НХЛ

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

«Флорида Пантес» на своей арене победила «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Первой звездой матча признали российского голкипера хозяев Бобровского. Он отразил 29 бросков из 30. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов совершил 21 сейв.

По информации портала Sportac.com, Бобровский является одним из самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ. Он зарабатывает 10 миллионов долларов за сезон и занимает второе место после Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс» (10,5 миллиона). В топ-3 входит также еще один россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9,5 миллиона).

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Он также известен по выступлениям за СКА и сборную России по хоккею, с которой выиграл золото чемпионата мира 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Курашкина
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв на ядерном полигоне в Неваде назвали сигналом России

      В Совфед поступил закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

      Поддержавшая Палестину Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

      Многодетная россиянка напилась и пыталась задушить четырехлетнего сына

      В США оценили шансы Украины победить в конфликте

      На Украине потребовали ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах

      Минобороны рассказало о перевооружении на стратегические «Авангарды»

      Объяснена разница в реакции мужчин и женщин на стресс

      Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

      В ДНР заявили об использовании ВСУ химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости