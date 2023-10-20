Российского голкипера признали первой звездой матча в НХЛ

Голкипера Бобровского признали первой звездой матча «Флориды» и «Торонто» в НХЛ

«Флорида Пантес» на своей арене победила «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Первой звездой матча признали российского голкипера хозяев Бобровского. Он отразил 29 бросков из 30. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов совершил 21 сейв.

По информации портала Sportac.com, Бобровский является одним из самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ. Он зарабатывает 10 миллионов долларов за сезон и занимает второе место после Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс» (10,5 миллиона). В топ-3 входит также еще один россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9,5 миллиона).

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Он также известен по выступлениям за СКА и сборную России по хоккею, с которой выиграл золото чемпионата мира 2014 года.