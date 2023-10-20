Глава Нагорно-Карабахской республики рассказал о невозможности ее упразднения

Глава Карабахской республики Шахраманян рассказал о невозможности ее упразднения

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян рассказал, что ее невозможно упразднить его указом. Об этом сообщил ТАСС.

Выступая на акции возле представительства НКР в Ереване Шахраманян заявил, что республика была создана народом поэтому ее невозможно упразднить его документом. Он добавил, что если бы не распустил НКР документом, «то азербайджанцы через час вошли бы в Степанакерт».

Указ об упразднении республики ее глава подписал 28 сентября после очередного обострения конфликта с Азербайджаном. В соответствии с документом, до 1 января 2024 года все учреждения должны быть распущены, а непризнанное государство перестанет существовать.

Ранее стало известно, что российские миротворцы выставили в Нагорном Карабахе десять постов для обеспечения безопасного движения на дорогах. Пять из них были организованы совместно с Азербайджаном.