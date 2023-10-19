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20:46, 19 октября 2023Бывший СССР

Российские миротворцы выставили посты в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы выставили 10 постов в Карабахе для безопасного движения

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миротворцы выставили в Нагорном Карабахе десять постов для обеспечения безопасного движения на дорогах. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ.

Отмечается, что пять из них были организованы совместно с Азербайджаном. Кроме того, при участии российских миротворцев ведутся работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям, обсудив вопрос их размещения с Азербайджаном. До этого в Минобороны РФ подчеркивали, что главной целью миротворцев в регионе является охрана складов с техникой и оружием, которые были сданы вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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      Алевтина Запольская
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