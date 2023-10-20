Названа лучшая самоходная гаубица в мире

Эксперт Кнутов назвал российскую самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» лучшей в мире

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы до 70 километров является лучшей самоходной гаубицей в мире. Преимущества машины назвал директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«"Коалиция-СВ" на сегодняшний день, на мой взгляд, является лучшей самоходной гаубицей в мире. В чем ее особенность? Ну, во-первых, это достаточно надежное и мощное шасси, которое позволяет передвигаться по любым грунтам, независимо от погоды. Кроме того, само орудие, которое позволяет стрелять активно-реактивными снарядами на дальность до 70 километров. На такой дальности на сегодняшний день не стреляет ни одно из орудий в мире», — сказал он.

Эксперт добавил, что «Коалиция-СВ» получила режим «шквал огня», позволяющий за минуту сделать несколько выстрелов, поражая один участок несколькими снарядами одновременно. По его словам, этот режим позволяет гарантированно уничтожить цель и создать у противника иллюзию действий батареи, а не одиночного орудия.

Также Кнутов подчеркнул, что «Коалиция-СВ» может получать информацию о целях от внешних источников, а при наведении орудия учитывается погода, температура ствола и количество произведенных выстрелов. Это повышает эффективность стрельбы. «Если эти самоходки у нас сейчас будут достаточно активно выпускаться, я думаю, что в контрбатарейной борьбе с натовской артиллерией мы одержим победу», — заключил эксперт.

Ранее в октябре в «Ростехе» сообщили, что самоходная гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. Испытания подтвердили характеристики новой машины.

В июле 2022 года американское издание 19FortyFive писало, что САУ «Коалиция-СВ» по дальности стрельбы, составляющей 70 километров, превосходит большинство западных артиллерийских систем.