Люся Чеботина исполнила роль блогерши в сериале «Молот ведьм»

Певица Люся Чеботина сыграла блогершу в сериале Евгения Бедарева «Молот ведьм»

Российская певица Люся Чеботина сыграла в сериале Евгения Бедарева «Молот ведьм». Об этом сообщает «Российская газета».

Стало известно, что артистка исполнила роль живущей в деревни блогерши. Ее персонаж мечтает стать известной исполнительницей, однако у нее не получается прославиться. «Для меня этот сериал о любви и о том, что быть добрым — модно», — сказала Чеботина. Она отметила, что из-за съемок в многосерийном фильме не могла нормально спать.

Сценаристом проекта выступил писатель Олег Дивов. Режиссером стал Евгений Бедарев. Премьера шоу назначена на 2024 год.

Ранее актер Антон Богданов объяснил свой отказ сниматься в последних фильмах новогодней франшизы «Елки» тем, что разочаровался в проекте. Звезда «Реальных пацанов» подчеркнул, что уже возвращался в «Елки» в качестве режиссера.