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09:41, 20 октября 2023Культура

Люся Чеботина исполнила роль блогерши в сериале «Молот ведьм»

Певица Люся Чеботина сыграла блогершу в сериале Евгения Бедарева «Молот ведьм»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Люся Чеботина сыграла в сериале Евгения Бедарева «Молот ведьм». Об этом сообщает «Российская газета».

Стало известно, что артистка исполнила роль живущей в деревни блогерши. Ее персонаж мечтает стать известной исполнительницей, однако у нее не получается прославиться. «Для меня этот сериал о любви и о том, что быть добрым — модно», — сказала Чеботина. Она отметила, что из-за съемок в многосерийном фильме не могла нормально спать.

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Сценаристом проекта выступил писатель Олег Дивов. Режиссером стал Евгений Бедарев. Премьера шоу назначена на 2024 год.

Ранее актер Антон Богданов объяснил свой отказ сниматься в последних фильмах новогодней франшизы «Елки» тем, что разочаровался в проекте. Звезда «Реальных пацанов» подчеркнул, что уже возвращался в «Елки» в качестве режиссера.

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      Сергей Равин
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