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10:15, 20 октября 2023Бывший СССР

На Украине потребовали ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах

На Украине появилась петиция об ужесточении наказания за взятки в военкоматах

Фото: Nina Liashonok / Reuters

На Украине потребовали внести в Верховную Раду законопроект об ужесточении наказания для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за коррупцию во время военного положения. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Автор петиции просит внести изменения в Уголовный кодекс Украины и предусмотреть отдельную статью об уголовной ответственности для работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебны комиссий за коррупционные действия во время военного положения. «Данной статьей предусмотреть максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — говорится в обращении.

По мнению автора, увольнения руководителей ТЦК ничего не дают, коррупция в военкоматах процветает, а их работники живут «роскошнее народных депутатов». «Так не может продолжаться дальше», — считает он.

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      Алевтина Запольская
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