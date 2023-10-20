Парк-отель запланировали построить в Тверской области

В Тверской области планируют построить парк-отель «Маяки»

В Тверской области на территории Осташковского округа планируют построить парк-отеля «Маяки». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Проект одобрила Межведомственная комиссия по земельным отношениям региона. Предусмотрено создание спортивной инфраструктуры для семейного отдыха, строительство апартаментов, гостиниц и гостевых домов, досугового комплекса, а также развлекательного и круглогодичного акватермального блока.

Отмечается, что в «Маяках» появится набережная с причалами для водного личного и прогулочного транспорта. «На территории обустроят ландшафтный парк, детские площадки, артпространства и сеть прогулочных и велодорожек», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре стало известно, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства. Акция пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах.

