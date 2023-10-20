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02:25, 20 октября 2023Мир

США отвергли призыв ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

Госдеп США отверг призыв генсека ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Соединенные Штаты отвергли призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) к прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, подобное не характерно для политики Вашингтона. «Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту», — подчеркнул Миллер. При этом представитель Госдепа США подчеркнул, что Израиль должен защищать себя таким образом, чтобы как можно больше обезопасить мирное население.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и Газой.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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      Марина Совина
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