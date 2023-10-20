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18:01, 20 октября 2023Среда обитания

У известного озера под Москвой поставили блестящий столб

У озера Сенеж в Подмосковье возвели девятиметровый арт-объект «Талмуд»

Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В подмосковном Солнечногорске возвели девятиметровую скульптуру «Талмуд». Она украсила набережную озера Сенеж, пишет одноименное сетевое издание.

Арт-объект представляет собой столб из трех тысяч полированных до блеска листов стали. Его установили в рамках благоустройства пятой очереди набережной по программе «Формирование комфортной городской среды». На маршруте протяженностью в 580 метров организована пешеходная зона, а также видовые площадки с местами для отдыха, качели, пирс для рыбалки и амфитеатр. Работы по благоустройству будут завершены летом 2024 года, поэтому любоваться арт-объектом до тех пор придется лишь издали, предупредили в пресс-службе администрации городского округа.

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      Виктория Клабукова
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