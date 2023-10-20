У известного озера под Москвой поставили блестящий столб

У озера Сенеж в Подмосковье возвели девятиметровый арт-объект «Талмуд»

В подмосковном Солнечногорске возвели девятиметровую скульптуру «Талмуд». Она украсила набережную озера Сенеж, пишет одноименное сетевое издание.

Арт-объект представляет собой столб из трех тысяч полированных до блеска листов стали. Его установили в рамках благоустройства пятой очереди набережной по программе «Формирование комфортной городской среды». На маршруте протяженностью в 580 метров организована пешеходная зона, а также видовые площадки с местами для отдыха, качели, пирс для рыбалки и амфитеатр. Работы по благоустройству будут завершены летом 2024 года, поэтому любоваться арт-объектом до тех пор придется лишь издали, предупредили в пресс-службе администрации городского округа.

Скульптура авторства Григория Орехова впервые была представлена в 2022 году на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Название хоть и несет в себе религиозный смысл, скорее служит метафорой. Скульптура, по замыслу художника, олицетворяет человеческое познание, простирающееся в бесконечность.

Ранее возле католического собора Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге открыли памятник Жанне д'Арк. С инициативой о его установке к Владимиру Путину обратилась Всеобщая ассоциация друзей Жанны д'Арк во время визита российского президента во Францию в 2015 году.

