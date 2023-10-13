В Петербурге открыли памятник Жанне д'Арк

В Петербурге рядом с католическим собором открыли памятник Жанне д'Арк

Церемония открытия пятиметровой бронзовой скульптуры Жанны д'Арк, установленной в Советском переулке, рядом с католическим собором Успения Пресвятой Девы Марии, состоялась в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Памятник, автором которого является французский скульптор Борис Лежен, подарила городу Всеобщая ассоциация друзей Жанны д'Арк. Отмечается, что с таким предложением ее представители обратились во время визита президента России Владимира Путина во Францию в 2015 году.

В церемонии приняли участие директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, французская делегация, а также представители руководства города. По словам посла России во Франции Алексея Мешкова, которые со ссылкой на Комитет по внешним связям Петербурга привел «Интерфакс», открытие монумента состоялось «в момент, когда многолетние культурно-гуманитарные связи между Россией и Францией находятся под ударом развязанной на Западе против России гибридной войны», а фигура самой Орлеанской девы «воплощает в себе дух свободы, борьбы с поработителями, преданности Отчизне, что всегда было близко русскому народу».

Жанну д'Арк, которую во время Столетней войны в 1431 году в 19-летнем возрасте по обвинению в ереси сожгли на костре англичане, спустя примерно 20 лет оправдали и канонизировали. Сегодня она считается одной из святых-покровительниц Франции, ее образ многократно был запечатлен в произведениях литературы, кино, театра и музыки.

Ранее стало известно, что появившийся в Пермском крае памятник лыжнику по аналогии со скандальной скульптурой из Нововоронежа нарекли в соцсетях женихом «Аленки». Кузнец Антон Киряков, изготовивший скульптуру в подарок к 55-летию кунгурской лыжной базы «Снежинка», таким сравнением не оскорбился. Он уточнил, что в качестве прототипа для ковки лица использовал себя, а недовольных назвал бездельниками, тунеядцами и неудачниками.