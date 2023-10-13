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14:27, 13 октября 2023Среда обитания

Нововоронежской «Аленке» нашли жениха

Памятник лыжнику в Кунгуре назвали мужем скандальной «Аленки»

Фото: Telegram-канал «Большая Пермь»

В Пермском крае появился памятник лыжнику, похожий на скандальную скульптуру из Нововоронежа. Пользователи местных соцсетей даже нарекли его женихом «Аленки».

Кованую скульптуру изготовил кузнец Антон Киряков в качестве подарка к 55-летию кунгурской лыжной базы «Снежинка». Фигура была передана Молодежному клубу «Лига», написал в соцсети в «ВКонтакте» фотограф Ринат Салимов, который присутствовал на открытии памятника.

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Самого Кирякова сравнения его лыжника с нововоронежской «Аленкой», прозванной памятником «русской смерти», не оскорбляют. В интервью изданию «Подъем» он рассказал, что пропорции его скульптуры соответствуют человеческим, а в качестве прототипа для ковки лица лыжника Киряков взял себя. Получившегося стального лыжника автор нежно зовет «Платоном Михайловичем» — это имя пришло к Кирякову, когда он увидел собственное произведение ночью. Да и саму «Аленку» Киряков считает «неплохой» скульптурой, а ее пучеглазость — замыслом автора.

Киряков намерен продолжить работу в этом направлении несмотря на критику «Платона». Недовольных пользователей соцсетей он называет бездельниками, тунеядцами и неудачниками.

Памятник, прозванный в народе «Аленкой», был открыт на 250-летие села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. На установку арт-объекта не выделяли бюджетные деньги, его реализация обошлась примерно в миллион рублей. Как гласит легенда, девушка Аленка нашла живописное место у ручья и позвала туда людей, которые и основали здесь поселение. Однако россияне раскритиковали арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров. Местные жители попросили убрать «Аленку», поскольку она якобы позорит их родной город. В итоге статую продали на аукционе, а взамен ее поставили другую.

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    Виктория Клабукова
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