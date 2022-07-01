В Нововоронеже на месте скандального памятника «Аленке» открыли новый

В городе Нововоронеж в центральном парке открыли новый памятник «Аленке» — скульптуру установили на месте, где располагался скандальный объект. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Вести Воронеж» во «ВКонтакте».

Открытие монумента состоялось на пятницу, 1 июля. Памятник посвящен основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж. Для новой «Аленки» благоустроили площадку на аллее. По данным KP.RU, реализацию проекта оплатили меценаты и подарили памятник городу.

На выбор городу представили три варианта памятника. В итоге его сделали в виде стоящей в длинном наряде девушки, ее голова наклонена в сторону, а руки скрещены на груди. Жители города посчитали новую скульптуру более женственной и в шутку отметили, что предыдущий монумент был более харизматичный.

Изначально памятник Аленке открыли на 250-летие села Новая Аленовка в декабре 2020 года. Согласно легенде, девушка-ходок Аленка нашла живописное место у ручья и позвала туда людей, которые и основали здесь поселение. Однако местные жители раскритиковали монумент. Они назвали его «памятником Русской Смерти» и призвали снести. Из-за общественного резонанса в январе 2021-го фигуру решили продать на аукционе.