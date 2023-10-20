Украина поделилась с США планами использования ракет ATACMS

Райдер: Киев заверил в использовании ракет ATACMS только на территории Украины

Киев заверил Вашингтон в том, что переданные ему тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Райдер уточнил, что передача ракет сопровождалась получением заверений, что они будут использоваться только в «пределах территории суверенной Украины». При этом представитель Пентагона не стал комментировать возможность повторных поставок ATACMS Киеву.

Ранее сообщалось, что Россия нашла способ бороться с дальнобойными ракетами ATACMS, недавно переданных Украине. В том числе, решение заключается в подготовке расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата цели нового типа и уничтожении пусковых установок и ракет на складах гиперзвуковыми ударами.

Ранее способность средств ПВО перехватывать ракеты ATACMS оценил бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он отметил, что российские зенитные ракетные комплексы легко могут перехватывать даже самые совершенные ракеты Запада.