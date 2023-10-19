Россия нашла способ бороться с дальнобойными ракетами ATACMS ВСУ

РИА: ВС РФ нашли ответ применению Киевом ракет ATACMS

Вооруженные силы России (ВС РФ) нашли ответ на применение Киевом тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что ВС РФ комплексно подошли к нейтрализации угрозы от американских дальнобойных ракет ATACMS, недавно поставленных на Украину. Во-первых, решение заключается в подготовке расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата цели нового типа и уничтожении пусковых установок и ракет на складах гиперзвуковыми ударами.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» будут наносить мгновенные удары по выявленным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков добавил, что «Кинжалами» можно моментально поражать корабли-носители морских дронов ВСУ в случае их выявления в акватории Черного моря.

Во-вторых, в комплексный подход входит подготовка расчетов российских зенитных ракетных комплексов для перехвата уже выпущенных ракет.

Ранее способность средств ПВО перехватывать ракеты ATACMS оценил бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он отметил, что российские зенитные ракетные комплексы легко могут перехватывать даже самые совершенные ракеты Запада, но при этом допустил, что в первое время могут быть незначительные пропуски.