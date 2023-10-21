Бритни Спирс заподозрили в романе с обвинителем Майкла Джексона

Сонграйтер Артани заявила, что у Спирс был роман с хореографом Уэйдом Робсоном

Американская сонграйтер Аннет Артани заявила, что у певицы Бритни Спирс был роман с обвинителем Майкла Джексона — хореографом Уэйдом Робсоном. Об этом она рассказала в беседе с TMZ.

По словам Артани, во время романа со Спирс Джастин Тимберлейк заподозрил певицу в измене, когда нашел в ее косметичке четырнадцатистраничное письмо к Робсону. В вышедших недавно мемуарах Спирс говорит, что только целовалась с хореографом в баре, однако, говорит Артани, встречи были более интимными.

Тимберлейк, продолжила соавтор песни Everytime, разорвал свои отношения со Спирс именно из-за Робсона, которому певица не успела передать свое послание.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. В картине свои истории рассказали Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак.

В июне 2023 года Робсон снова обвинил Джексона в педофилии и еще раз подал в суд на корпорацию покойного артиста.

