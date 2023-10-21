Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Газе и освободить заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению заложников. Об этом он заявил на каирском саммите мира по Палестине, передает ТАСС.

По словам Гутерриша, следует сделать все необходимое для прекращения кровопролития. В том числе он подчеркнул, что для достижения мира нужно «достичь решения о создании двух государств».

Ранее исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел также призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявив и о необходимости предоставления гуманитарного доступа к детям. По ее словам, международное гуманитарное право касается всех сторон.

В то же время Европейский союз пока не стал призывать стороны конфликта к прекращению огня и следит за развитием событий на Ближнем Востоке.