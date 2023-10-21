На Украине разработают реформы для получения помощи от ЕС

Минэкономики Украины разработает реформы для получения от ЕС 50 миллиардов евро

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что страна до декабря намерена представить план реформ и развития на четыре года. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Соболев подчеркнул, что на Украине разработают реформы, чтобы получить от Евросоюза помощь в объеме порядка 50 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это лишь часть планов, которые намерены осуществить киевские власти.

«Мы ведем постоянные консультации с Европарламентом, мы надеемся, что первую версию плана мы утвердим в первую неделю ноября. Мы над ним работаем уже третий месяц, поэтому нам нужно иметь какую-нибудь первую версию. <...> Финальная версия плана будет где-то в декабре», — отметил он.

В сентябре Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. «Это поможет Украине в будущем заново отстроить современную и процветающую страну», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Однако Венгрия предложила Евросоюзу вдвое сократить пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро. Предполагалось, что Киев его будет получать в течение четырех лет.