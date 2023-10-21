На Украине разработают реформы для получения помощи от ЕС
Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что страна до декабря намерена представить план реформ и развития на четыре года. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».
Соболев подчеркнул, что на Украине разработают реформы, чтобы получить от Евросоюза помощь в объеме порядка 50 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это лишь часть планов, которые намерены осуществить киевские власти.
«Мы ведем постоянные консультации с Европарламентом, мы надеемся, что первую версию плана мы утвердим в первую неделю ноября. Мы над ним работаем уже третий месяц, поэтому нам нужно иметь какую-нибудь первую версию. <...> Финальная версия плана будет где-то в декабре», — отметил он.
В сентябре Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. «Это поможет Украине в будущем заново отстроить современную и процветающую страну», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Однако Венгрия предложила Евросоюзу вдвое сократить пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро. Предполагалось, что Киев его будет получать в течение четырех лет.