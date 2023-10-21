Политолог допустил готовность Европы к компромиссам по Украине

Политолог Леви: Западная Европа может изменить позицию по Украине

Западная Европа в большей степени готова к компромиссам по Украине, чем Восточная. Страны могут постепенно начать менять свои позиции, вступать в переговоры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Хотя Украина ближе к Европе, чем к США, эта страна не так важна для европейцев со стратегической и геополитической точек зрения. Украина — скорее фигура на шахматной доске геополитики США, чем стратегическая цель для европейского бизнеса или интеграционной политики. ЕС с большей готовностью открыта к любым компромиссам. Западная часть, в первую очередь. Германия, Бельгия могут начать менять свои позиции, отношения, вступать в переговоры. Но есть еще Восточная Европа, Прибалтика», — сказал Леви.

По словам политолога, государственность восточноевропейских стран во многом строилась на отрицании всего связанного с советской историей, потому изменение риторики для них невозможно. Кроме того, Леви напомнил, что и Западная Европа, Германия, Франция, во многом подталкивали Украину к началу конфликта, резкое изменение позиций невозможно и для них.

«Резко обрывать помощь никто не будет. Но постепенно ручеек начнет ослабевать, это уже происходит: мы слышим меньше громких заявлений о передаче чего-то, видим меньше исполняемых ремонтов вооружений, качество тоже гуляет. Градус немного снижается, падает интенсивность помощи на фоне результатов военной кампании. Так что не будет резкого решения по украинскому вопросу. Но будет постепенно снижаться количество ресурсов», — считает Леви.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина надоела многим европейским странам, однако они продолжают по инерции поддерживать Киев, пытаясь убедить себя в победе на поле боя.