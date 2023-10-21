Обломок реактивного снаряда HIMARS рухнул в Донецке и попал на видео

В Донецке упал обломок снаряда HIMARS, сбитого российской системой ПВО

В Буденовском районе Донецка рухнул обломок снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитого российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Фрагмент ракеты попал на видео, которое опубликовало РИА Новости в Telegram.

На кадрах видно, что с уцелевшим обломком снаряда работают экстренные службы. Каких либо разрушений в зоне его падения не наблюдается. По информации корреспондента агентства, предварительно, большая часть электронной начинки ракеты сохранилась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район Донецкой народной республики. Как стало известно, за десять минут украинские войска выпустили 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.