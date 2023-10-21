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07:18, 21 октября 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 21 октября, обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска выпустили 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров за десять минут.

19 октября сообщалось, что в Брянской области поселок Случевск попал под удар со стороны украинских войск — они обстреляли логистический склад. ВСУ обстреливали из артиллерии населенный пункт в течение десяти минут. За это время в Погарский район прилетело шесть снарядов калибра 122 — все они попали на территорию логистической фирмы.

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