Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 21 октября, обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска выпустили 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров за десять минут.

19 октября сообщалось, что в Брянской области поселок Случевск попал под удар со стороны украинских войск — они обстреляли логистический склад. ВСУ обстреливали из артиллерии населенный пункт в течение десяти минут. За это время в Погарский район прилетело шесть снарядов калибра 122 — все они попали на территорию логистической фирмы.