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21:31, 21 октября 2023Спорт

Однофамилец Нурмагомедова победил на 72-й секунде боя UFC

Боец MMA Саид Нурмагомедов победил Гафурова на 72-й минуте удушающим приемом

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов одержал победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Однофамилец бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выиграл у представителя Таджикистана Муина Гафурова в основном карде турнира UFC 294. Поединок завершился удушающим приемом на 72-й секунде первого раунда.

Всего на счету Нурмагомедова теперь 19 побед при трех поражениях в профессиональных MMA. У Гафурова 19 побед и шесть поражений в карьере.

Главным событием турнира UFC 294 станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

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      Анастасия Борисова
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