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07:39, 21 октября 2023Спорт

Олимпийская чемпионка сравнила зарплаты в синхронном плавании и футболе

Синхронистка-чемпионка Колесниченко: зарплата футболистов больше из-за пиара
Светлана Колесниченко (слева)

Светлана Колесниченко (слева). Фото: Molly Darlington / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко сравнила зарплаты в синхронном плавании и футболе. Ее слова приводит Sport24.

Синхронистка объяснила, что зарплата футболистов больше, потому что это более распиаренный вид спорта. «Футбол — массовый вид спорта с огромным количеством фанатов. Прямо национальный вид спорта. К сожалению, синхронное плавание таким не является», — отметила она.

Колесниченко добавила, что пришла в синхронное плавание не ради денег. «Но у меня нормальная зарплата, не жалуюсь», — резюмировала она.

Колесниченко на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала две золотые медали. Спортсменка выиграла турнир дуэтов в паре со Светланой Ромашиной. Колесниченко также стала победительницей в соревнованиях групп. Впервые она завоевала золотую медаль на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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