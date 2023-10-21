Российские войска заполучили целую ракету РСЗО HIMARS

ВС РФ заполучили в Донецке целую ракету РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО

Трофейная ракета американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS была получена после обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили источники, Вооруженные силы (ВС) РФ заполучили ракету благодаря точной работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Практически неповрежденный боеприпас упал на территории Буденновского района города. Аналогичные трофеи российским военным ранее удавалось заполучить редко.

Накануне, 21 октября, стало известно, что в Буденовском районе рухнул обломок снаряда HIMARS. С ним работают экстренные службы. Каких либо разрушений в зоне его падения нет.

В ночь на 21 октября ВСУ обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район Донецкой народной республики (ДНР).