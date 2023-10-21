Эксперт прокомментировал увольнение с канала Соловьева за оскорбление Захаровой

Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном после увольнения Соловьевым

Востоковед и политолог Евгений Сатановский прокомментировал изданию «Подъем» увольнение с канала «Соловьев LIVE», где работал экспертом, за резкие слова об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.

Он заявил, что не жалеет о сказанном и произошедшем. «Карма — всегда карма», — добавил востоковед. Изданию «Фонтанка» он также отметил, что телеведущий Владимир Соловьев имел полное право его уволить.

Тон высказываний Сатановский объяснил тем, что обычно говорит русским устным языком, при этом не используя мат. Также он сравнил себя с Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что Сатановский уволен с канала «Соловьев LIVE». Владимир Соловьев лично принес извинения МИД России за подобные заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского журналист назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме».